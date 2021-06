God of War 2, presto il reveal? Ragnarok in arrivo, per l'insider di Final Fantasy Origin

Potrebbe star muovendosi qualcosa di importante in casa Sony, almeno stando ai rumor che in queste ore vanno accumulandosi con grande rapidità e tra i quali ha trovato spazio anche la registrazione del marchio PlayStation Experience da parte del colosso nipponico.

In particolare, dopo aver correttamente anticipato l'esistenza e il reveal di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin in occasione dell'E3 2021, l'insider attivo come "SoulsHunt" è tornato alla carica con ulteriori possibili anticipazioni. Nello specifico, quest'ultimo ha rilanciato i mai sopiti rumor legati al debutto di una misteriosa versione di Bloodborne per PS5 e PC, ma non solo.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, un sintetico Tweet da parte dall'insider è stato sufficiente a sollevare l'ipotesi di novità in arrivo per God of War 2. Con un cinguettio, SoulsHunt allerta il pubblico, dichiarando che "Il Ragnarok sta arrivando". Difficile non trovare nel messaggio un riferimento alla nuova produzione di Santa Monica, al momento ancora avvolta da un fitto mistero. Gli ultimi aggiornamenti degli autori hanno infatti riguardato esclusivamente piattaforme e tempistiche di pubblicazione con il rinvio di God of War 2 al 2022 e la conferma di un debutto su PS5 e PS4.



Che il sequel di God of War sia pronto a presentarsi in un'imminente PlayStation Experience? Per scoprilo, non si può far altro che attendere eventuali conferme da parte di Sony!