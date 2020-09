God of War 2 su PS5, aspettando Kratos e Atreus: cos'è il Ragnarok? Scopriamolo in video!

Come rumoreggiato e sospettato da qualche tempo, il PlayStation 5 Showcase è stato infine l'occasione in cui Sony ha voluto confermare l'imminente arrivo del sequel dell'ultimo God of War.

L'evento si è infatti chiuso con la pubblicazione di un breve, ma attesissimo teaser di God of War 2, produzione con la quale gli sviluppatori di Santa Monica scateneranno la potenza del Ragnarok su PlayStation 5. L'invito ad attendersi la manifestazione del cataclisma nella prossima avventura di Kratos e Atreus non sorprende affatto: la scelta è infatti fortemente figlia degli sviluppi narrativi protagonisti del God of War per PlayStation 4.

Per discutere del tema, inevitabilmente, sarà dunque necessario ricorrere a spoiler sulle vicende narrate nell'esclusiva PS4. Se non avete terminato il vostro viaggio nelle terre del nord in compagnia del Fantasma di Sparta, valutate dunque con attenzione se dedicarvi al filmato che trovate in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: al suo interno, la Redazione ripercorre infatti il significato e la natura del Ragnarok all'interno della mitologia norrena.



Nell'augurarvi una buona visione, cogliamo l'occasione per ricordarvi che God of War 2 è atteso nel 2021 su PlayStation 5: l'attesa per scoprire nuovi dettagli in merito al gioco non dovrebbe dunque essere eccessivamente lunga.