God of War 2 su PS5: a breve si tornerà a parlare del gioco?

Questa sera sono apparsi sui social network alcuni strani messaggi da parte di un celebre insider del mondo PlayStation, il quale sembra in qualche modo preannunciare l'arrivo di nuove informazioni su God of War 2.

La serie di tweet è apparsa sul profilo di Tidux, insider non sempre affidabilissimo ma che di tanto in tanto è comunque riuscito ad azzeccare con precisione l'arrivo di annunci o dettagli su giochi e hardware. I messaggi in questione non sono altro che la traduzione in inglese del testo di God of War, brano d'apertura della colonna sonora ufficiale dell'esclusiva PlayStation 4 pubblicato nel 2018 ad opera di Bear McCreary, autore di alcune delle musiche ascoltate in The Walking Dead e Battlestar Galactica. Non è chiaro il perché proprio oggi siano comparsi questi post sul profilo ufficiale dell'insider, ma è probabile che siano giunte nuove informazioni riguardanti il secondo capitolo della nuova trilogia alle sue orecchie. Purtroppo non sappiamo di cosa si tratti, ma non è da escludere che Sony voglia scatenare l'hype dei fan con un nuovo trailer, nel quale magari scopriremo il titolo definitivo del gioco, il quale secondo molti sarà God of War Ragnarok.

