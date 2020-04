God of War 2 per PS5 prende forma? Santa Monica continua ad assumere

Sono già passati due anni dalla pubblicazione di God of War, un capitolo di profonda rottura con la saga che, nonostante le numerose rivoluzioni apportate, ha saputo conquistare il cuore della critica internazionale e, soprattutto, dei giocatori. Da allora i fan sono in attesa di notizie sul sequel, che purtroppo non sono mai arrivate.

Non sappiamo cosa bolle in pentola presso gli studi californiani, ma una cosa è certa: dalle parti di Santa Monica si stano dando un bel da fare per arricchire il team che sta dando forma al loro prossimo progetto, che tutti noi speriamo essere God of War 2 per PS5. Da diverso tempo la software house ha rinominato il proprio account ufficiale Twitter in "Santa Monica Studio Is Hiring" (Santa Monica Studio Sta Assumendo, in italiano), e nelle scorse ore ha dato il via ad un nuovo round di assunzioni.

Sono ben tre le figure attualmente ricercate: un Lead Writer, che contribuirà alla scrittura della storia e degli elementi narrativi; un Locomotion Designer, che dovrà lavorare alle animazioni e al sistema di movimento del personaggio giocabile, degli NPC e dei nemici; un Technical Art Lead, che invece dovrà guidare un team di artisti e responsabili di effetti speciali e illuminazione. Lavoreranno su God of War per PS5, oppure su un secondo progetto? Al momento, purtroppo, non è dato saperlo con certezza.

Ne approfittiamo per ricordarvi che di recente Santa Monica Studio ha dovuto dire addio a Shannon Studstill, produttrice esecutiva tra i principali artefici del successo della saga di God of War, che si è unita al progetto Google Stadia per guidare un nuovo team di sviluppo. La nuova responsabile di Santa Monica è Yumi Yang.