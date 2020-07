God of War 2 su PS5, presentazione imminente? Barlog sembra smentire i rumor

Nonostante l'evento di presentazione della line up di PlayStation 5 tenutosi nel corso del mese di giugno, la community videoludica sembra essere ancora affamata di informazioni legate ai giochi in arrivo sulla console next gen di casa Sony.

Nello specifico, hanno trovato di recente ampia diffusione indiscrezioni e voci di corridoio che vorrebbero un nuovo State of Play in arrivo ad agosto. Mai annunciato dal colosso videoludico, il presunto evento sta catalizzando su di sé le attenzioni di molti presunti insider, che non esitano a condividere in rete dettagli non confermati sull'evento. Tra i rumor legati a quest'ultimo, non manca all'appello il possibile annuncio di un sequel delle avventure vissute da Kratos e Atreus su PlayStation 4.



Le indiscrezioni legate ad un imminente presentazione di un God of War 2 per PlayStation 5, tuttavia, sembrano essere state indirettamente smentite da Cory Barlog in persona, Game Director dell'esclusiva PS4. Il responsabile del team di Santa Monica Studio ha infatti affidato al proprio account Twitter un messaggio generico, ma dal significato piuttosto eloquente. Il cinguettio, che potete visionare direttamente in calce a questa news, riporta infatti la dicitura "Guardando ad alcune news emerse nel corso delle ultime 24 ore", accompagnata da un'immagine difficilmente fraintendibile. Insomma, non sembra che il momento sia ancora propizio per il ritorno di Kratos e del giovane Atreus!