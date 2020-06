God of War 2 su PS5: Santa Monica va a caccia di talenti per scrivere la storia?

Dopo l'assenza dall'evento sui giochi PS5 dell'11 giugno che ha svelato il sequel di Horizon Zero Dawn, Sony Santa Monica apre delle nuove posizioni lavorative per andare a caccia di autori interessati a partecipare allo sviluppo di un nuovo gioco nextgen che, con ogni probabilità, sarà l'attesissimo God of War 2.

Il portale LinkedIn dell'azienda californiana legata ai PlayStation Studios ha pubblicato due annunci di lavoro per ricoprire due ruoli come Lead Narrative Designer e Lead Writer. La scheda che accompagna la domanda di assunzione per il primo ruolo spiega che "il profilo del candidato ideale non deve avere solo una profonda conoscenza della scrittura di giochi dalla narrazione complessa, ma deve essere anche in grado di dare forma a quella narrazione attraverso l'esperienza offerta dal gameplay".

Non meno interessanti sono poi le prospettive di chi entrerà a far parte della famiglia di Sony Santa Monica in qualità di Lead Writer, a giudicare dalla scheda in cui si spiega che "il candidato ideale deve avere una padronanza assoluta della narrazione e comprendere in maniera profonda il legame che si instaura tra gameplay e storia. Deve essere responsabile della creazione di trame potenti, di archi narrativi con personaggi forti e dialoghi avvincenti, il tutto mantenendo allo stesso tempo un'attenzione analoga alla costruzione e allo sviluppo della trama all'interno del team di scrittori".

Prima di lasciare a voi ogni commento o giudizio ulteriore su questa nuova tornata di assunzioni da parte della casa di sviluppo di Cory Barlog, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro approfondimento su cosa possiamo aspettarci da God of War 2.