God of War 2 su PS5: Sony Santa Monica cerca sviluppatori 'che conoscono la serie'

Prima dell'E3 2019, Cory Barlog ha alimentato le speranze degli appassionati di God of War informandoci che il Ragnarok sta arrivando. Non è un caso, quindi, se sulle pagine del sito ufficiale di Sony Santa Monica stanno cominciando ad apparire degli annunci di lavoro inerenti God of War 2 per PS5.

Conclusa la ricerca per il Concept Artist avviata nelle scorse settimane, i vertici della sussidiaria californiana di Sony Interactive Entertainment hanno deciso di aprire nuove posizioni lavorative che spaziano dai Narrative Designer agli sviluppatori incaricati di realizzare le animazioni del sistema di combattimento dell'eroe di questo nuovo e misterioso titolo (presumibilmente Kratos) e dei suoi nemici.

Il profilo del candidato ideale per ricoprire ciascuno di questi incarichi, si legge sul sito ufficiale della compagna, "deve avere ampia conoscenza di God of War (2018) ed essere in grado di apprendere in maniera approfondita i suoi sistemi di combattimento, le sue meccaniche e quelle legate ai nemici".

Ancor più circostanziati sono poi gli indizi offertici dal profilo del Facial Blend Shape Character Artist, per il quale "è auspicabile avere esperienza di piattaforme e tecnologie utilizzate per i videogiochi della prossima generazione". Recentemente, anche la stessa Sony ha lasciato intendere che l'annuncio ufficiale di God of War 2 potrebbe avvenire molto presto, come ipotizzato dall'ultimo tema dinamico per PS4. Tutto lascia supporre, a ogni modo, che il lancio di God of War 2 dovrebbe avvenire non prima del 2021, o comunque non al lancio di PlayStation 5.