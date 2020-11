God of War 2 su PS5: gli sviluppatori puntano al GOTY 2021

Di God of War Ragnarok non si sa molto ad eccezione del titolo e del periodo d'uscita, entrambi annunciati in uno degli ultimi State of Play di Sony con un breve ma intenso teaser. Una serie di tweet di uno degli sviluppatori, rimossi subito dopo la loro pubblicazione, lascia però ben sperare sull'esclusiva PlayStation 5.

Parliamo di Sami, ovvero uno dei game tester ed UI designer presso Sony Santa Monica Studio. Gli ultimi messaggi apparsi per pochissimo tempo sul suo profilo ufficiale Twitter hanno caricato d'hype tutti i fan dell'ultima avventura con protagonisti Kratos ed Atreus:

"Giocare a God of War del 2018 oggi mi sembra surreale. Fino a qualche tempo fa non avrei mai pensato di entrare a far parte dell'industria videoludica in qualsiasi modo."

"Attualmente stiamo lavorano a qualcosa si tanto speciale quanto folle. È ora di prepararsi per il gioco dell'anno del 2021."

Un simile entusiasmo non solo ci rende curiosi di scoprire cos'abbia in serbo per i futuri acquirenti di PS5 il team first party di Sony, ma lascia anche ben sperare su quello che è lo stato dei lavori. Fino ad oggi sono sempre più numerosi i giocatori dubbiosi sull'effettivo arrivo del gioco entro la fine del prossimo anno, ma una simile dichiarazione potrebbe lasciar intuire che il progetto non sia poi così indietro e che sia molto probabile che il prossimo anno potremo finalmente andare avanti nell'avventura di Kratos e suo figlio.

In attesa di nuove informazioni sul gioco, che magari arriveranno in occasione dei The Game Awards 2020, vi ricordiamo che il prossimo venerdì ci sarà sul nostro canale Twitch la maratona review di PlayStation 5.