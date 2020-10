God of War 2 per PS5 uscirà a febbraio 2021? Trapela la data ma è un fake

God of War Ragnarok (titolo provvisorio) uscirà nel 2021, Sony non ha però fornito una data di uscita precisa. Questa è comparsa sulle pagine di IMDB ma come facilmente intuibile si tratta di un falso.

Le pagine del celebre portale riportavano la data del 5 febbraio 2021, ora corretta in un più generico 2021, del resto è questa l'unica informazione ufficiale che abbiamo sul nuovo God of War di Sony Santa Monica. IMDB è un portale mantenuto e gestito dalla community in stile Wikipedia, la data è stata dunque inserita da qualcuno probabilmente per scherzo e poi rimossa e sostituita con una indicazione vaga ma tecnicamente corretta.

E' difficile pensare che il nuovo God of War possa uscire nei primissimi mesi del 2021, più facile ipotizzare un lancio fissato in primavera o durante l'estate, anche se ovviamente si tratta di semplici supposizioni e nulla vieta che Sony possa effettivamente aver pensato ad uno slot di pubblicazione a inizio anno.

Non è ancora chiaro se God of War 2 uscirà solo su PS5 o anche su PS4, secondo alcuni analisti l'avventura di Kratos arriverà anche su console di attuale generazione in maniera simile a Horizon Forbidden West, nessuna conferma è però arrivata dagli sviluppatori.