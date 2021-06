God of War 2: quando esce il nuovo gioco di Kratos?

Quando esce il nuovo God of War? Sony Santa Monica ha ufficializzato che il gioco non arriverà quest'anno come inizialmente previsto, la prossima avventura di Kratos e Atreus vedrà la luce nel corso del 2022.

Non è stata fornita una finestra di lancio più accurata, lo studio diretto da Cory Barlog ha solamente confermato il rinvio di God of War al 2022, il team sta lavorando duramente sul progetto ma c'è ancora bisogno di tempo per raggiungere il miglior risultato possibile in termini qualitativi.

Ma quali sono i motivi che hanno spinto Sony Santa Monica a rimandare il lancio di God of War Ragnarok? "mentre restiamo concentrati sulla produzione e lo sviluppo dobbiamo anche mettere la sicurezza e il benessere del nostro team creativo, dei partner e delle rispettive famiglie al primo posto. Per questo abbiamo preso la decisione di spostare la nostra finestra di lancio del prossimo God of War al 2022."

Altra novità riguarda la natura cross-gen del gioco: God of War 2 uscirà su PS4 e PS5, la nuova avventura di Kratos non sarà esclusiva next-gen e arriverà anche sulla console Sony di vecchia generazione, esattamente come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7. La speranza è quello di avere maggiori dettagli durante l'anno anche se probabilmente per un reveal completo bisognerà aspettare il prossimo anno, con Sony focalizzata sulla promozione di Horizon 2 nei prossimi mesi.