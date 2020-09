God of War 2 è realtà: il Ragnarok colpirà PS5 nel 2021!

Con un ritmo serratissimo, il nuovo PlayStation 5 Showcase ha portato con sé un ampio numero di conferme, tra queste anche la presentazione dell'attesissimo God of War 2!

I teaser pubblicati da Cory Barlog si sono infine rivelati dei veri e propri indizi in direzione di un annuncio. Chiaramente collegato al comparto narrativo del God of War per PlayStation 4, il breve teaser propostoci da Sony e Santa Monica ci anticipa il ritorno di Kratos e Atreus. Non è certo che cosa attenda i giocatori in questa nuova epopea videoludica nordica, ma sarà bene non farsi trovare impreparati: il Ragnarok sta arrivando!

L'attesa per poter testare il gioco con mano, o semplicemente per saperne di più, non dovrebbe inoltre essere eccessivamente lunga: God of War 2 arriverà nel 2021 su PlayStation 5!