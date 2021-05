God of War 2 per PS5 è stato rinviato al 2022? Le parole di Schreier preoccupano

In questi mesi il reparto marketing di Sony si sta concentrando, comprensibilmente, su giochi come Returnal, che ha appena visto la luce, e Ratchet & Clank Rift Apart, che invece uscirà a giugno. Titoli come Horizon Forbidden West e God of War 2, entrambi annunciati per il 2021, sono quindi passati in secondo piano destando qualche preoccupazione.

Nell'ambito di una lunghissima intervista concessa a Wired, che ha anche svelato l'esistenza di 25 giochi in sviluppo per PS5, il capo dei PlayStation Worldwide Studios Hermen Hulst ci ha fortunatamente rassicurati su Horizon Forbidden West per PS5 e PlayStation 4, ribadendo che il nuovo gioco cross-generazionale di Guerrilla Games è ancora previsto entro la fine di quest'anno. Nessuna rassicurazione, invece, per God of War 2...

Il capo degli studi di sviluppo PlayStation non ha speso nessuna parola nei confronti della nuova avventura di Kratos, deludendo quindi i fan in attesa di conferme. Ad aggiungere ulteriori preoccupazioni ci ha pensato Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg, il quale ha condiviso la dichiarazione di Hulst in merito a Horizon Forbidden West e aggiunto le seguenti parole: "God of War, d'altro canto...". Un commento tutt'altro che diretto, che tuttavia sembra suggerire un rinvio della data d'uscita di God of War 2, probabilmente all'anno prossimo. Sebbene Schreier sia una penna piuttosto affidabile, vi invitiamo a prendere la sua dichiarazione con le pinze, ed attendere un'eventuale comunicazione da parte di Sony. Ufficialmente, ricordiamo, God of War 2 è ancora previsto nel 2021.