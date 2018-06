God of War 2 sarà ancora più grande e longevo del predecessore, secondo Santa Monica

Parlando ai microfoni di PlayStation LifeStyle, l'enviromental artist di Sony Santa Monica Nate Stephen si è espresso sul probabile sequel di God of War, dichiarando che il progetto punterebbe a superare il predecessore sotto diversi punti di vista, a partire dalla grandezza e dalla longevità.

"Abbiamo ancora appetito di God of War e della sua epicità. Mi riferisco in particolare al primo combattimento che ti consente di distruggere l'ambiente circostante. È stato davvero difficile da creare, io stesso stavo lavorando all'illuminazione ed è stata una sfida molto impegnativa. Se in futuro avremo una boss fight contro Odino o Thor, allora dovrà superare in grandezza tutti gli altri. Siamo soddisfatti del gioco, ma pensiamo di poterlo rendere ancora più ambizioso ampliandone la portata e la grandezza. Quindi sì, un ipotetico God of War 2 - nessuno in realtà ha detto che lo stiamo facendo - sarebbe più grande, complessivamente migliore e ancora più longevo." dichiara Nate Stephen, sottolineando i buoni propositi di Sony Santa Monica in vista di un sequel per God of War.

Sebbene non sia stato ancora confermato lo sviluppo di un secondo capitolo dedicato alla mitologia nordica, sappiamo che Cory Barlog avrebbe già in programma altri 5 titoli della serie. Voi cosa vorreste vedere in God of War 2?