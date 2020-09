God of War 2: scoperto un messaggio nascosto nei vecchi tweet di Cory Barlog

A poche ore dall'atteso evento durante il quale scopriremo finalmente data d'uscita e prezzo di PlayStation 5, i fan di Sony hanno scoperto un particolare messaggio nascosto tra i vecchi tweet del game director dell'ultimo God of War, il quale contiene un palese riferimento al prossimo capitolo.

Analizzando i messaggi pubblicati da Cory Barlog nel corso del 2019 è possibile costruire un vero e proprio messaggio nascosto unendo la loro prima lettera. La frase che viene fuori compiendo questa particolare operazione è il seguente: "Ragnarok is coming". Chi ha giocato fino all'ultimo secondo sa bene che qualcosa di grosso sta per accadere e questo messaggio non è altro che un riferimento agli eventi che ci verranno narrati nel secondo capitolo e che avranno come protagonisti Kratos e il giovane Atreus, ormai consapevole delle sue origini.

Chissà se scopriremo maggiori informazioni sul titolo proprio tra poche ore all'evento Sony, durante il quale il colosso giapponese potrebbe mostrare anche solo con un breve teaser l'esistenza del gioco, scatenando i fan di tutto il mondo. A proposito del PlayStation 5 Showcase, che si terrà questa sera alle ore 22:00, vi ricordiamo che potete sintonizzarvi sul canale Twitch di Everyeye dove siamo già in live con numerosi ospiti speciali, i quali ci accompagneranno fino all'inizio dell'evento.