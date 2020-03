God of War 2: Sony Santa Monica assume nuovi programmatori e designer

I vertici di Sony Santa Monica confermano dalle pagine dei loro profili social di aver aperto delle nuove posizioni lavorative per programmatori e designer che desiderano entrare a far parte del team di sviluppo che, con ogni probabilità, sta dando forma al progetto nextgen di God of War 2 su PS5.

Le figure professionali ricercate dalla software house californiana sono molteplici, con incarichi dirigenziali e di sviluppo che contribuiscano a velocizzare la realizzazione del prossimo titolo degli autori di God of War.

Chi vorrà sottoporre la propria candidatura può farlo già da adesso seguendo le indicazioni fornite da Sony Santa Monica: sul sito ufficiale della compagnia, le nuove posizioni lavorative aperte sono quelle per Locomotion Designer, Associate Producer, Lead Design Tools Programmer, Sr. Rendering Programmer e Lead Gameplay Programmer.

Nella descrizione che fa da cappello introduttivo a ciascuna scheda viene fatto esplicito riferimento all'ingresso di ogni candidato produttore, sviluppatore, designer e programmatore nel "pluripremiato team di God of War", un'indicazione che non fa che sottolineare l'impegno a tempo pieno della sussidiaria americana di SIE sull'epopea di Kratos. A tal proposito, vi riproponiamo il nostro speciale su trama ambientazione e novità di God of War 2, con un'analisi su ciò che possiamo aspettarci dal kolossal action che dovrebbe approdare in esclusiva su PlayStation 5.