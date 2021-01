God of War 2: Sony Santa Monica assume il Sound Designer di The Last of Us 2

Mentre i fan PlayStation si interrogano sui motivi dell'assenza di God of War 2 e Gran Turismo 7 dal video del CES 2021 confezionato da Sony, i vertici di SIE Santa Monica ampliano il proprio organico e accolgono il Sound Designer Beau Anthony Jimenez.

"Non vedevo l'ora di annunciarvi che mi sono unito al PlayStation Sound Team", esordisce l'esperto tecnico del suono proveniente da Naughty Dog per sugellare il suo ingresso in SIE Santa Monica. Nel suo messaggio, Jimenez sottolinea come sia "onorato di contribuire alla tradizione PlayStation di spingere questo settore sempre nel futuro grazie a delle esperienze del suono iconiche... come quella del prossimo God of War a cui lavorerò!".

Negli anni trascorsi come Sound Designer per l'industria dell'intrattenimento digitale, Beau Anthony Jimenez ha contribuito allo sviluppo del comparto sonoro di The Last of Us Parte 2 e Uncharted L'Eredità Perduta con Naughty Dog, e prima ancora all'audio di videogiochi del calibro di The Witness, Ori and the Blind Forest, Destiny 2 e le espansioni di Destiny 1.

Per farvi un'idea della passione profusa da Jimenez nel suo lavoro, date un'occhiata a questo video sulla genesi dei rumori ingame di The Last of Us 2, con tutti gli stratagemmi creativi ideati dall'ormai ex Sound Designer di Naughty Dog per contribuire allo sviluppo del kolossal PS4.