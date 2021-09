God of War 2 e super annunci al PlayStation Showcase? Impazzano i rumor

Dopo un lungo periodo di silenzio, Sony è tornata all'attacco annunciando un nuovo PlayStation Showcase di 40 minuti che andrà in onda il prossimo 9 settembre. Come prevedibile, sul web sono già partiti rumor e indiscrezioni...

Non sappiamo cosa verrà mostrato esattamente, ma Sid Shuman di Sony ha promesso che lo show farà luce sul futuro prossimo di PS5, fornendo degli aggiornamenti sui giochi in sviluppo presso i PlayStation Studios e i team terze parti di tutto il mondo, grandi e piccoli. Hermen Hulst, dal canto suo, ha stuzzicato i fan anticipando che verranno svelate molte delle cose interessanti che stanno bollendo in pentola presso gli studi interni di PlayStation...

I due esecutivi hanno fornito terreno fertile per speculazioni e indiscrezioni, che ovviamente non si sono fatte attendere. Secondo un rumor che sta impazzando in rete mente vi scriviamo, tra i protagonisti del PlayStation Showcase ci sarà anche God of War 2! Ad alimentarlo è stato Nick Baker di Xbox Era, content creator che nel suo registro ha all'attivo diverse previsioni azzeccate, anche legate al mondo PlayStation: Nick ha condiviso lo screenshot di una conversazione che avrebbe intrattenuto su Discord con un fonte anonima, la quale gli avrebbe confermato la presenza di God of War 2 all'evento del 9 settembre. Subito dopo si è unito al coro anche Andy Robinson di VGC, il quale avrebbe ottenuto conferma della presenza di alcuni "super annunci": il reveal di novità relative al lancio di God of War 2 rientrerebbero senz'altro all'interno della definizione di "super annuncio".

Come al solito, vi consigliamo di andarci cauti con rumor di questo tipo, e di tenere a freno gli entusiasmi. Di certo c'è solamente che God of War 2, inizialmente previsto per il 2021, è stato rinviato al 2022, anno in cui uscirà sia su PS4, sia su PS5.