God of War 2 rimandato al 2022, è ufficiale: Sony Santa Monica spiega perché

Con un post condiviso su Twitter da Cory Barlog e una lettera aperta pubblicata sui social dal team di Sony Santa Monica, la sussidiaria dei PlayStation Studios conferma che God of War 2, l'attesissimo sequel dell'avventura di Kratos e Atreus, uscirà nel 2022.

Nel messaggio pubblicato dalla software house californiana, i vertici del team di sviluppo esordiscono affermando come "dall'uscita del teaser del nuovo God of War avvenuta lo scorso anno, siamo stati letteralmente inondati dall'amore dimostrato dalla community. Siamo incredibilmente grati di vedere l'entusiasmo di così tante persone che desiderano vivere il prossimo capitolo del viaggio di Kratos e Atreus".

SIE Santa Monica prosegue nel discorso precisando che "rimaniamo concentrati sulla produzione e lo sviluppo di un videogioco di alta qualità mentre cerchiamo di mantenere la sicurezza e il benessere del nostro team creativo, dei partner e delle rispettive famiglie al primo posto. Di conseguenza, abbiamo preso la decisione di spostare la nostra finestra di lancio del nuovo God of War al 2022. Vi ringraziamo per il continuo supporto, non vediamo l'ora di mostrarvi tutte le cose entusiasmanti che abbiamo in cantiere!".

Nella lettera aperta condivisa dalla casa di sviluppo statunitense non vengono forniti ulteriori dettagli sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce God of War 2: non è ancora chiaro, perciò, se il titolo sarà o meno proposto in esclusiva su PlayStation 5 o se, al contrario, vedrà la luce anche su PS4.