God of War 2 su Unreal Engine 5: l'Olimpo del Remake fan made risplende in video

Galvanizzato dagli incredibili record di lancio di God of War Ragnarok, lo youtuber TeaserPlay sprona il Fantasma di Sparta a far tremare ancora una volta i pilastri dell'Olimpo con il Remake fan made di God of War 2 su Unreal Engine 5.

L'ultimo progetto firmato dal famoso creatore di contenuti specializzatosi in 'ricostruzioni attualizzate' dei videogiochi e dei sequel delle IP più amate dal pubblico prende spunto dal successo commerciale di GoW Ragnarok per dare a Kratos l'opportunità di fronteggiare nuovamente le bizzose divinità del Pantheon greco.

Come per i precedenti Remake fan made su UE5 di TeaserPlay, anche stavolta lo youtuber non si cimenta nella realizzazione di un videogioco a se stante ma si limita a immaginare l'aspetto delle ambientazioni, dei personaggi e delle creature del kolossal originario di Sony Santa Monica, ipotizzandone l'evoluzione del comparto grafico resa possibile dalle piattaforme PlayStation di ultima generazione.

L'autore di questo video fa così sfoggio delle tecnologie più avanzate di Unreal Engine 5, come Lumen e Nanite, per restituire a schermo un Olimpo davvero ricco di dettagli, con tanto di scheletri guerrieri a difesa di Zeus.

