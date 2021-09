God of War 2: Valkyrie Entertainment sta aiutando Santa Monica nello sviluppo

Il prossimo capitolo di God of War è da tempo uno dei giochi più attesi dagli appassionati PlayStation. Da tempo non vengono mostrati nuovi trailer o diffuse informazioni sul gioco: sappiamo per certo però che il Ragnarok si scatenerà su PS5 e PS4 nel corso del 2022, sebbene al momento manchino dettagli più precisi sulla finestra di lancio.

Santa Monica Studios sta lavorando duramente per fare in modo che God of War 2 si riveli all'altezza delle elevate aspettative, e per questo motivo accetta ogni prezioso sostegno possibile: lo studio Valkyrie Entertainment, infatti, sta aiutando il team capitanato da Cory Barlog nello sviluppo del gioco. Si tratta di una compagnia specializzata nel fornire supporto nella realizzazione di videogiochi Tripla A e che già in precedenza ha collaborato con Santa Monica per lo sviluppo del precedente capitolo uscito in esclusiva PS4 nel corso del 2018. Non è specificato su quali aspetti Valkyrie Entertainment stia fornendo il proprio supporto, ma è probabile che stiano collaborando nella programmazione degli ambienti 3D e nel character design, aspetti su cui lo studio è specializzato.

Nel frattempo God of War 2 potrebbe essere al PlayStation Showcase del 9 settembre 2021, dato che Barlog ha fatto riferimenti al Ragnarok attraverso un post su Twitter. God of War 2 potrebbe essere più grande del primo episodio stando alle parole di David Jaffe, autore del God of War originale del 2005, che parla di un'avventura della durata di 40 ore.