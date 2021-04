God of War 2, World Premiere imminente? Il pesce d'aprile di un fan spiazza Cory Barlog

Dopo aver attirato le attenzioni di Hermen Hulst nel maggio dello scorso anno con una splendida fan art celebrativa sulle serie PlayStation, l'utente di Twitter conosciuto come BT_BlackThunder coglie di sorpresa Cory Barlog con il finto annuncio del primo video gameplay di God of War 2 per PS5.

Il pesce d'aprile orchestrato sui social invita tutti gli appassionati dell'epopea di God of War a prepararsi perché "la tempesta del Ragnarok sta arrivando! Guarda la World Premiere della prossima esclusiva PS5 e segui il filmato Deep Dive con Cory Barlog previsto per questa sera".

Per rendere più credibile il suo messaggio, l'utente di Twitter ha confezionato un improbabile artwork di God of War 2 e stravolto l'aspetto del suo account social per utilizzare il logo della sussidiaria californiana dei PlayStation Studios, ma con il nome "SIE Santa Monica is Fishing" che rende chiaro l'intento dell'operazione.

Nel rispondere scherzosamente alla "provocazione" di BT_BlackThunder, il direttore di God of War ha manifestato con un meme dell'attore James Franco tutta la sua incredulità all'annuncio fatto dall'appassionato della serie di Kratos. Date un'occhiata al finto artwork di God of War Ragnarok e al tweet di risposta di Barlog e fateci sapere che cosa ne pensate di questo scherzo.