God of War 2018 vs God of War Ragnarok: chi ha venduto di più?

God of War del 2018 è stato uno dei più grandi successi dell'epoca PlayStation 4, segnando un grande nuovo inizio per il celebre franchise di Santa Monica Studio. Il suo seguito del 2022, God of War Ragnarok, ha perfezionato ulteriormente il predecessore confermandosi a sua volta un prodotto imperdibile.

Oltre alle importanti qualità dei due giochi, entrambe le avventure di Kratos ed Atreus tra i Nove Regni della mitologia norrena hanno registrato enormi risultati in termini commerciali, confermandosi una certezza per le tasche di Sony: a tal proposito, chi tra God of War 2018 e God of War Ragnarok ha venduto di più?

Almeno per il momento, ad emergere netto vincitore è il primo capitolo della saga norrena: a novembre 2022 Sony ha confermato che God of War 2018 ha venduto oltre 23 milioni di copie calcolando non solo la versione originale per PS4 ma anche il porting su PC risalente al gennaio del 2022. Considerato che i due titoli sono usciti a distanza di 4 anni e mezzo l'uno dall'altro, è alla fine piuttosto normale che il predecessore di Ragnarok emerga vincitore dal confronto sul piano commerciali.

Questo però non significa che l'ultima fatica di Santa Monica per PS5 e PS4 non possa compiere il sorpasso in futuro: a febbraio 2023 è stato confermato che God of War Ragnarok ha già venduto 11 milioni di copie, un risultato impressionante raggiunto in soli 3 mesi di disponibilità sul mercato. Considerato che il gioco non è stato per ora pubblicato su PC ed è ancora relativamente nuovo, non sarebbe una sorpresa se il secondo episodio della serie norrena riesca nel sorpasso, prima o poi.