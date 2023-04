God of War 2018 vs The Witcher 3: qual è il tuo gioco fantasy preferito?

Sulla scia di altre nostre analisi comparativa, come quella per stabilire chi è il migliore Open World tra GTA 5 e Cyberpunk 2077, questa volta vi proponiamo un confronto tra God of War del 2018 e The Witcher 3.

Per analizzare meglio le differenze tra i due titoli, ci soffermeremo su tre caratteristiche principali, che entrambi condividono, tenendo però a mente che, mentre God of War è un Action/Adventure di stampo cinematografico, The Witcher 3 appartiene invece alla categoria degli Action/RPG.

Gameplay e sistema di combattimento

In entrambi i titoli il combat system è uno degli aspetti principali, ma riveste sicuramente un ruolo di maggior importanza in God of War rispetto a The Witcher 3. Durante l'avventura nei panni di Kratos passerete la maggior parte del tempo a menare le mani, e dovrete addrontare nemici numerosi e pericolosi sfruttando l'ascia Leviatano, le Lame del Caos e le molte abilità del semidio greco e di suo figlio Atreus (tra cui spicca la famosa Ira di Sparta, una sorta di stato berserk che trasforma i combattimenti in risse a mani nude dall'alto tasso adrenalinico).

Il gameplay di The Witcher 3 è invece un po' meno dinamico: i combattimenti risultano essere più ingessati, e più simili ad una danza ripetitiva durante la quale alternativa attacchi leggeri, pesanti e schivate. Ad arricchire un po' la formula ci pensano i cinque Segni magici a cui il protagonista può ricorrere, ma nel complesso il sistema di combattimento di The Witcher 3 può essere considerato di qualità leggermente inferiore rispetto a quello di God of War.

Narrativa

In questo caso il discorso è simile a quello fatto in precedenza per il sistema di combattimento, ma a parti invertite. La qualità narrativa dell'esclusiva PlayStation è senza dubbio altissima, anche grazie alla presenza di molte sequenze di intermezzo che vantano un'ottima regia e realizzazione generale, e ad una scrittura di alto livello. Nonostante ciò, la trama di The Witcher 3 è tra le migliori in assoluto offerte dall'industria videoludica nel corso degli ultimi anni. Per questo motivo, l'opera di CD Projekt RED si aggiudica la vittoria in questa categoria nei confronti del primo capitolo dell'epopea norrena di Kratos.

Comparto tecnico

In ultima analisi è possibile prendere in considerazione la realizzazione tecnica complessiva e la grafica di ognuno dei due titoli. In questo caso, effettuare un confronto è piuttosto arduo, poiché si tratta di due prodotti con una struttura del mondo di gioco completamente differente, oltre che di due videogiochi pubblicati a tre anni di distanza l'uno dall'altro.

Scendendo più nel dettaglio di quanto detto, God of War è un titolo con una struttura delle mappe sostanzialmente lineare, ad eccezione del Lago dei Nove di Midgard che offre una maggior libertà di esplorazione. Questa struttura ha permesso agli sviluppatori di concentrare la potenza del motore grafico sulla creazione di modelli, texture, animazioni ed effetti particellari di straordinaria qualità. The Witcher 3, dal canto suo, è un Open World in tutto e per tutto, caratterizzato dalla presenza di una mappa enorme con biomi molto diversificati. Ciò ha costretto CD Projekt RED a sacrificare alcuni dettagli grafici, soprattutto per quanto riguarda le texture e i modelli secondari, pur di mantenere la stabilità del motore di gioco. Nonostante questo, l'impatto visivo dell'opera è comunque straordinario, e permette al giocatore di godersi innumerevoli scorci e panorami indimenticabili.

In conclusione, è molto difficile stabilire un vincitore assoluto in un confronto diretto tra The Witcher 3 e God of War del 2018, poiché si tratta di due titoli che rappresentano eccellenze del proprio genere di appartenenza. Il consiglio che possiamo darvi, dunque, è di giocarli entrambi, per assaporare due esperienze di tipo diverso ma ugualmente meravigliose.

E voi cosa ne pensate? Quale preferite tra i due kolossal Santa Monica Studio e CD Projekt RED?