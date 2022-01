God of War 3 in 8K su PC è uno spettacolo, la nuova mod è incredibile

Su queste pagine vi abbiamo parlato più volte delle mod di MassiHancer, tra le più recenti le mod di DOOM Eternal in 4K e Ray Tracing e la < href="https://www.everyeye.it/notizie/battlefield-1-spettacolo-video-mod-grafica-italiano-massihancer-492862.html">mod 4K di Battlefield 1, adesso l'autore italiano presenta una mod 8K per God of War 3.

Grazie alla sua mod e ottimizzando alcune impostazioni dell'emulatore di PlayStation 3, RPCS3, MassiHancer è riuscito a spingere God of War III Remastered alla risoluzione di 8K con riflessi in Ray Tracing (utilizzando RT Shader Beta di Pascal Gilcher) e illuminazione globale.

Il video pubblicato da MassiHancer su YouTube mostra God of War III Remastered girare in 8K su configurazione equipaggiata con una GPU RTX 3090, presto l'autore dovrebbe pubblicare una vera e propria guida all'installazione della mod con tutti i link necessari e le indicazioni per ottenere il miglior risultato possibile.

Si tratta di un lavoro certamente molto interessante e che dona una nuova vita a God of War III, uscito originariamente nel 2010 su PlayStation 3 e ripubblicato in versione rimasterizzata su PS4 nell'estate del 2015. Il gioco non è mai uscito su PC ma chissà che l'eventuale successo di God of War (in arrivo il 14 gennaio su Steam) possa spingere PlayStation Studios s pubblicare la prima trilogia di Kratos su Windows.