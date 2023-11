God of War: 3 attacchi di Kratos che sono pura goduria

Essendo un semidio Kratos non solo ha una forza e resistenza notevolmente superiori a qualunque essere umano, ma può scatenare la sua furia ricorrendo ad un arsenale devastante ed esecuzioni brutali. Controllarlo è sempre stato un piacere anche per le mosse tanto spettacolari quanto devastante che è possibile mettere a segno.

Di seguito vi citiamo 3 attacchi di Kratos che sono una vera goduria da utilizzare in battaglia:

Le esecuzioni

Già dai primissimi minuti dell'originale God of War del 2005 si restava meravigliati dalla forza bruta del Fantasma di Sparta: ricordate che soddisfazione tranciare in due i soldati demoniaci storditi dai nostri colpi? Kratos li divide in due a mani nude senza battere ciglio, mostrando così la prima delle sue tante esecuzioni a disposizione. Un attacco finale per finire in bellezza il nemico, e che varia continuamente a seconda dell'avversario che abbiamo di fronte assicurando così uno spettacolo scenico assicurato: quanto era bello finire i Minotauri con un doppio fendente in gola? E staccare l'occhio ai ciclopi?. Non è un caso che le esecuzioni siano diventate uno dei principali marchi di fabbrica della serie targata Santa Monica Studios.

Tormento di Prometeo

In God of War II Kratos ha a disposizione un parco mosse ancora più ampio rispetto al predecessore, ma c'è un attacco in particolare che si distingue non solo per la sua efficacia ma anche per il suo impatto scenico: il Tormento di Prometeo utilizzabile con l'Ira dei Titani attiva. Tenendo premuto il tasto Quadrato, il guerriero spartano pervaso dalle fiamme fa roteare in maniera estremamente forsennata le Spade di Atena (ecco più nel dettaglio come si chiamano le spade di Kratos in God of War), facendo a pezzi qualunque nemico intorno. Non solo un'autentico spettacolo visivo, ma anche una delle tecniche più efficaci a disposizione del protagonista nel secondo episodio della serie.

Furia di Sparta

Il Kratos di God of War 2018 e God of War Ragnarok sarà anche molto più calmo e saggio rispetto al passato, ma di sicuro non ha perso un briciolo della sua potenza devastante. Ed è proprio quando si attiva la Furia di Sparta che si ha un nuovo assaggio del temibile guerriero conosciuto nei primi giochi della serie. Questa tecnica permette a Kratos di liberare tutta la sua ira e di sfogarla contro gli avversari, attaccandoli con una serie adrenalinica di pugni e colpi pesanti in grado di infliggere ingenti danni. Poco ma sicuro: quando la Furia di Sparta è attiva la goduria del giocatore è assicurata.

