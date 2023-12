God of War: i 3 costumi più assurdi mai indossati da Kratos

Kratos di God of War è un personaggio che trasmette potenza e brutalità già soltanto con un semplice sguardo, soprattutto ai tempi della saga greca dove il Fantasma di Sparta era noto per la sua spietatezza e la sua incredibile forza in battaglia. Anche lui, però, ha indossato costumi tutt'altro che epici.

Di seguito vi citiamo i tre costumi più assurdi per Kratos di God of War, alcuni capaci anche di scatenare genuina ilarità:

Kratos Scozzese

Il Kratos Scozzese visto in God of War Chains of Olympus è uno di quelli che proprio non ti aspetti nella serie targata Santa Monica Studios. Il guerriero spartano si trasforma in un vero e proprio lottatore scozzese con tanto di kilt e persino folta barba e capelli rossi: praticamente diventa tutto un altro personaggio dalle fattezze piuttosto esilaranti. A non variare è però la sua incredibile forza bruta: non si scherza con McKratos!

Kraton

Direttamente da God of War II uno dei costumi più folli e fuori di testa mai visti per un personaggio serio e complesso come Kratos, che si trasforma letteralmente in un pesciolone. Oltre all'assurdo "vestito" indossato, Kraton si spinge ancora oltre dotando al protagonista due grossi ami da pesca al posto delle Spade di Atena normalmente utilizzate. Eppure, anche così, Kratos sa come far paura ai suoi nemici, scatenando autentici massacri anche attraverso le sembianze di un tonno.

Chef of War

Anche il primo God of War non scherzava di certo con i costumi alternativi, e Chef of War non passa assolutamente inosservato: Kratos si veste come un vero e proprio cuoco moderno con tanto di divisa e cappello bianchi, pronto a combattere orde demoniache e boss minacciosi a suon di padelle. Il divertimento, e le risate, sono assicurate. E considerati i collegamenti di God of War Ragnarok Valhalla a God of War 2 sarebbe stato bellissimo vedere anche nell'ultimo episodio della serie outfit alternativi assurdi proprio come ai bei vecchi tempi andati.