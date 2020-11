God of War in 4K a 60fps su PS5? Sì, ma solo per la versione su disco senza patch

VG Tech ha scoperto che God of War gira in 4K a 60fps su PlayStation 5, tuttavia questo è possibile solamente per la versione su disco, a patto di non installare i più recenti aggiornamenti pubblicati da Sony, esattamente come accade nel caso di The Last Guardian su PS5 a 60fps.

Le ultime patch del gioco hanno bloccato il framerate a 30fps in 4K, non c'è modo ovviamente di evitare questi aggiornamenti se si possiede la versione digitale ma nel caso della versione fisica su Blu-Ray è possibile giocare senza installare gli update. Così facendo sarà possibile godere di God of War in 4K e 60fps su PlayStation 5, in attesa che Sony possa rendere disponibile un aggiornamento che sblocchi il framerate anche su PS5.

Da segnalare tuttavia come God of War supporta il feedback aptico su PS5, questa opzione è stata introdotta con le patch di novembre, lo stesso che ha bloccato il framerate a 30fps in 4K, dunque non aggiornando il gioco non avrete la compatibilità con il feedback aptico del DualSense. Anche l'importazione dei salvataggi di God of War da PS4 a PS5 non sarà attiva senza gli ultimi aggiornamenti, valutate bene quindi prima di decidere se installare o meno le ultime patch.