God of War 6 in Unreal Engine 5: Kratos in Egitto in uno spettacolare concept trailer

Secondo gli insider un nuovo God of War sarebbe in sviluppo: non è chiaro quanto ci sia di vero e, soprattutto, quale sarebbe la natura del progetto, tuttavia i rumor sono sufficienti per viaggiare con la fantasia: e se la prossima avventura videoludica di Kratos fosse ambientata nell'Antico Egitto?

E' ciò che prova ad immaginare il canale Youtube Unreal Concepts realizzando un trailer fan-made dell'ipotetico God of War VI in Unreal Engine 5: come visto in tanti altri progetti amatoriali simili, si tratta sostanzialmente di una tech demo volta a mettere in mostra le potenzialità del motore grafico di Epic Games, creando ambientazioni fortemente curate e realistiche nei dettagli. Nessuna sequenza di gameplay o esplorazione dunque, soltanto un trailer dal taglio cinematografico che mette in risalto tutto il fascino dell'Antico Egitto, con Kratos che attraversa lande desolate sottolineando di avere "un lungo viaggio da affrontare".

Vi piacerebbe un God of War ambientato in Egitto? Sebbene mai trattato nei videogiochi di Santa Monica Studios, lo scenario egiziano è stato comunque alla base della serie a fumetti God of War Fallen God, ambientato prima della saga norrena vista su PlayStation 5 e PS4. Chissà se Sony e Santa Monica Studios decideranno prima o poi di realizzarne un gioco vero e proprio basato su questo affascinante setting.