God of War: oltre 75.000 giocatori su PC, il porting ha richiesto due anni di sviluppo

Il successo di God of War per PC non accenna a diminuire e dopo aver raggiunto quota 60.000 giocatori attivi su Steam (superando Horizon Zero Dawn, altro gioco PlayStation Studios) l'avventura di Kratos e Atreus ha oltrepassato la soglia dei 75.000 giocatori.

Un successo certamente non casuale dal momento che Sony ha investito molte risorse nel porting, come confermato da Matt DeWald e Steve Tolin ai microfoni di Digital Foundry. Scopriamo così che i lavori sulla conversione sono durati circa due anni, il team di Jetpack Interactive è piuttosto piccolo ma grazie al supporto di Sony Santa Monica è stato possibile velocizzare lo sviluppo.

Proprio Santa Monica ha iniziato a sperimentare con la piattaforma PC nel 2019, dopo il lancio del gioco su PS4, inizialmente si trattava di veri e propri esperimenti per capire come portare God of War su Windows, in seguito però il progetto è diventato sempre più grande e dalle prime ipotesi di porting si è passati all'idea di sviluppare un gioco tecnicamente superiore rispetto alla versione console.

Come confermato da Digital Foundry, God of War per PC è sensazionale e il team conferma di aver lavorato molto per raggiungere questi risultati, parti di codice sono state riscritte ed è stato aggiunto il supporto per tecnologie come AMD FidelityFX Super Resolution e NVIDIA DLSS, oltre ad aver studiato soluzioni specifiche per l'ottimizzazione su hardware PC. Il risultato finale? Decisamente convincente come sottolineato anche nella nostra recensione di God of War per PC.