God of War in 8K con Ray Tracing: il video di MassiHancer è incredibile

A gennaio vi abbiamo parlato della mod 8K di God of War 3 realizzata da MassiHancer, l'autore ha ora pubblicato un nuovo video che mostra God of War girare in 8K con Ray-Tracing su PC con GPU RTX 3090 a settaggi Ultra.

Non abbiamo moltissime informazioni in realtà, la breve descrizione del video parla di supporto migliorato per il Ray Tracing e dell'aggiunta di una mod per la videocamera e per il FOV, l'autore mostra varie scene del gioco in 8K con Ray Tracing attivo e grafica "Ultra" in azione su RTX 3090, non mancano alcune sequenze di combattimento e scene dedicate all'esplorazione, così da poter capire meglio le modifiche apportate dall'autore.

MassiHancer (AD Massicuro su YouTube) è noto per portare all'estremo vari titoli con le sue mod grafiche e tecniche, tra i tanti giochi che hanno subito il "trattamento MassiHancer" nel corso degli anni citiamo Battlefield 1 con grafica da urlo in 4K, DOOM Eternal in 4K e Ray Tracing e ancora Resident Evil 3 Remake, DOOM (2016), Star Wars Battlefront e tanti altri.

Continuando a parlare di mod vi segnaliamo che presto una mod permetterà di giocare con Atreus in God of War ed esiste anche una mod che aggiunge CJ di GTA San Andreas in God of War.