God of War si aggiorna su PC: ecco cosa cambia con la patch 1.0.6 su Steam

Sony Santa Monica ha pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato alla versione PC di God of War. Si tratta di un update che corregge alcuni problemi tecnici e introduce alcune piccole funzionalità aggiuntive.

Tra le correzioni apportate con la patch 1.0.6. abbiamo quella relativa all'utilizzo di AMD FSR, che in precedenza causava la sfocatura dell'immagine di gioco. Di seguito tutti i fix inclusi nell'update:

L'abilitazione di FSR ora non comporterà più una qualità dell'immagine sfocata/a scatti

Le levette analogiche del controller Xbox avranno ora la corretta sensibilità

La modalità Mouse Precision non causerà più l'interruzione delle animazioni di movimento

Non mancano alcune novità, tra cui l'aggiunta della mira assistita in modalità Mouse Precision:

Aggiunte traduzioni per la modalità Precisione che non erano incluse nella patch v1.0.5

La modalità Mouse Precision ora supporta la mira assistita

Il team di Santa Monica ha in seguito pubblicato anche l'hotfix 1.0.6.1 che va a correggere un problema legato alle zone morte delle levette analogiche di alcuni dispositivi. Potete consultare il changelog sulla pagina Steam del gioco.

Superando i numeri di Days Gone e Horizon Zero Dawn, God of War si è rivelato un successo su PC, con Sony che si è detta soddisfatta delle vendite registrate dall'action-adventure diretto da Cory Barlog. I possessori di PS4 e PS5 rimangono in fervente attesa del lancio di God of War Ragnarok, atteso entro quest'anno.