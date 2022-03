God of War si aggiorna su PC: quali sono le novità della Patch 1.0.9?

Dopo aver celebrato la festa del papà con God of War, Sony Santa Monica e Jetpack Interactive lanciano un aggiornamento per la versione PC del kolossal action con Kratos e Atreus: seguendo le note della patch condivise su Steam, andiamo allora alla scoperta delle novità apportate dall'update.

Il changelog che accompagna la pubblicazione della Patch 1.0.9 elenca nel dettaglio gli interventi compiuti dagli sviluppatori canadesi di Jetpack per risolvere le criticità ravvisate dai giocatori di God of War su PC. Tra le novità portate in dote da questo aggiornamento, troviamo ad esempio l'opzione per configurare la mira e il blocco tramite un interruttore che attiva e disattiva il lock automatico con la pressione di un tasto.

Di particolare interesse sono poi le migliore apportate dal team di Jetpack Interactive per risolvere i problemi di prestazioni lamentati da alcuni utenti: una volta installata la Patch del 23 marzo (e dopo aver opportunamente riavviato sia il gioco che il client Steam) è possibile abilitare il Triple Buffering per ridurre i fastidiosi micro-stutter e impostare l'utilizzo della memoria della GPU tramite un'apposita voce integrata nel menu sulle configurazioni video.

Sul fronte dei fix, l'aggiornamento promette di risolvere alcuni dei problemi riscontrati in God of War su PC con hardware AMD, come i crash improvvisi, i ritardi nel caricamento degli asset grafici, i cali di framerate e l'erronea gestione dei valori di memoria nell'utilizzo di PC con grafica integrata.

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di God of War su PC, una conversione che, al netto dei problemi di cui sopra, riesce a offrire un'esperienza di gioco fedele all'originario kolossal norreno per console PlayStation.