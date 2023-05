God of War si aggiorna su PS4, è il primo update in oltre due anni

Sony Santa Monica ha pubblicato un nuovo aggiornamento per God of War 2018 su PlayStation 4, a due anni di distanza dal precedente update. Ma che cosa include questa patch e quali sono le novità?

L'aggiornamento 1.36 si limita ad aggiornare i crediti con l'aggiunta di studi e partner esterni che hanno collaborato al progetto. Questo update arriva come detto a oltre due anni di distanza dalla patch 1.18, per i giocatori non ci sono sostanzialmente novità ma evidentemente Santa Monica Studios ha dovuto aggiornare la lista dei partner per motivi burocratici e/o di accordi pregressi, da qui la necessità di un piccolo aggiornamento per un gioco il cui supporto post lancio è terminato da tempo.

Sono passati cinque anni dal lancio di God of War, il gioco diretto da Cory Barlog ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, ad oggi God of War 2018 ha venduto oltre 23 milioni di copie su PS4 e PC, il gioco è infatti arrivato anche su Steam ed Epic Games Store all'inizio del 2022, anche in questo caso potendo contare su una accoglienza estremamente positiva da parte del pubblico e della critica.

Altrettanto bene è andata al suo sequel, God of War Ragnarok, capace di vendere oltre 11 milioni di copie in pochissime settimane su PS4 e PS5.