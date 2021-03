God of War: fan in lutto ringrazia SIE Santa Monica per l'aiuto offerto

L'utente di Reddit conosciuto come TheTeacher_409 ha voluto ringraziare pubblicamente gli sviluppatori di Sony Santa Monica per l'aiuto offerto con God of War nel superare il dolore per la recente scomparsa di sua madre.

"Mia madre è morta un paio di settimane fa. Ho iniziato a giocare a God of War e, solo dopo e senza saperlo, mi sono reso conto che l'intera trama ruota attorno alla scomparsa di una madre", spiega il redditor nella sua lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati del capolavoro action fantasy di SIE Santa Monica realizzato sotto la direzione di Cory Barlog.

Sempre attraverso le colonne di Reddit, l'utente di God of War ha spiegato che "ho appena finito il gioco e devo dirlo, di solito non piango per un videogioco ma quel finale ha avuto un effetto diverso. È stata un'esperienza terapeutica. Per questo, ringrazio il team di Santa Monica dal profondo del mio cuore".

Il messaggio condiviso dal redditor ha raccolto circa 63mila "Mi Piace" dai frequentatori della piattaforma, fornendo a centinaia di utenti l'occasione per pubblicare dei post di sostegno a TheTeacher_409 e ulteriori testimonianze sul potere terapeutico dei videogiochi per elaborare il lutto di una persona cara e superare un momento difficile.