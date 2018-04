God of War: alcuni consigli sui combattimenti da Cory Barlog e Sony Santa Monica

Il director di God of War Cory Barlog ha fornito cinque consigli sui combattimenti del gioco, suggerendo alcune strategie utili all'interno di un nuovo video. In un secondo filmato, inoltre, Sony Santa Monica ci illustra le tecniche di combattimento più avanzate.

Come spiegato dallo stesso Cory Barlog in numerose occasioni, il nuovo God of War ha adottato un sistema di combattimento abbastanza diverso rispetto ai precedenti capitoli della serie, costringendo i giocatori a padroneggiare una nuova tipologia di approccio agli scontri. Nel video riportato in cima alla notizia, il director ci illustra 5 consigli utili da tenere sempre a mente durante gli scontri, sottolineando l'importanza della nuova Ascia del Leviatano, la principale arma del gioco caratterizzata da una versatilità fuori dal comune.

In un altro video di oltre 15 minuti, inoltre, il lead systems designer di Vincent Napoli e il senior technical designer Mihir Sheth continuano a parlarci del battle system, in questo caso andando ad approfondire le tecniche più avanzate da imparare sul campo di battaglia: il filmato è visionabile in calce alla notizia.

Ricordiamo inoltre che nelle ultime ore è stata pubblicata la nuova patch 1.12, update che permette di modificare la grandezza dei testi visualizzabili all'interno del gioco. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.