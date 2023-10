God of War: le ali di Freya in un cosplay da Jessica Nigri

Mentre alcuni appassionati provano ad immaginare un nuovo God of War in Unreal Engine 5 e ambientato in Egitto, gli studio di Santa Monica pare abbiano alcuni progetti tra le mani. In attesa di scoprire se torneremo presto al fianco di Kratos e di suo figlio Atreus, riecco la dea Freya dalla cosplayer Jessica Nigri.

Secondo fonti non ufficiali, dopo l'enorme successo riscosso da Ragnarok, un nuovo God of War sarebbe in sviluppo. L'avventura norrena è giunta al termine, ma forse è ancora presto per pensare a un sequel. Quello che il team PlayStation starebbe sviluppando potrebbe infatti essere una sorta di espansione stand-alone, sulla falsariga di Marvel's Spider-Man Miles Morales, o di Uncharted L'Eredità Perduta.

A riavvicinarci alla storia brutale di Kratos e di Atreus è un cosplay della più celeberrima delle cosplayer. Soggetto dell'interpretazione della Nigri è Freya, la dea Vanir che ha dato alla luce Baldur, l'antagonista primario del God of War del 2018. Spalla del Fantasma di Sparta nell'avventura appena citata, giurerà vendetta in seguito alla morte del figlio.

In questo cosplay di Freya da God of War Ragnarok la dea norrena riottiene le sue ali andate perdute. Disposta a tutto pur di vendicare il folle figlio Baldur, pare essere sulle tracce dei suoi vecchi compagni.