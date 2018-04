God of War: all'inizio dello sviluppo si è pensato di rimuovere il personaggio di Atreus

In una recente intervista ai microfoni di Gamespot, Cory Barlog ha rivelato che nelle fasi iniziali dello sviluppo di God of War, Sony e alcuni componenti del team avevano proposto di rimuovere completamente il personaggio di Atreus, o di affidargli un ruolo estremamente ridimensionato.

Barlog decise però di opporsi con fermezza: "All'inizio dissero che sarebbe stato troppo difficile da realizzare, troppo dispendioso, e che il team aveva già tante altre sfide da superare. Così gli dissi: 'Ok, come sarà senza Atreus? [...] Ok, sarà come All Is Lost - Tutto è perduto con Robert Redford, con un solo personaggio che ogni tanto parla fra sé e sé, ma di solito sarà silenzioso, e tutti gli parleranno in norreno antico e non si capirà nulla di ciò che diranno'. Questo scenario fece cambiare idea ai piani alti di Sony, che diedero a Barlog la libertà di proseguire come meglio credeva con Atreus.

Come sappiamo, il tempo ha dato ragione al Creative Director: proprio l'evoluzione del rapporto padre-figlio è un elemento centrale di questo nuovo God of War, che è stato osannato dalla critica internazionale anche per l'ottima caratterizzazione dei personaggi e per la grande qualità della narrazione.

Ormai il nuovo gioco di Santa Monica si avvicina al debutto: a partire dalla mezzanotte del 20 aprile anche noi potremo vivere la nuova avventura di Kratos.