God of War: quanto è alto Kratos? Evoluzione di un semidio

Kratos non è certo un uomo qualunque, questo è fuori da ogni discussione. L'amatissimo protagonista di God of War si è distinto nel corso della serie per la sua potenza e la sua forza bruta, tenendo testa anche agli dei dell'Olimpo e alle divinità nordiche. Ma di preciso quanto è prestante fisicamente Kratos?

La curiosità maggiore è relativa soprattutto alla sua altezza. I giochi non condividono precise informazioni su quanto il "Fantasma di Sparta" sia alto, ma stando alle prime sceneggiature preparate per il capitolo originale della serie (uscito su PS2 nel 2005), il protagonista di God of War dovrebbe essere alto almeno 7 piedi, equivalente in metri a 2,13. In termini di peso, inoltre, arriva a 123kg: le apparenze di Kratos sono sempre state imponenti, sposandosi così in maniera perfetta con la sua forza sovrumana. Senza contare che, essendo un semidio, ha in alcune circostanze assunto anche sembianze titaniche, come visto ad esempio nel prologo di God of War II quando discende al Porto di Rodi per aiutare i soldati spartani nella conquista della città.

Ma la questione relativa alla sua altezza effettiva ha continuato a far discutere gli appassionati della serie, alla luce anche dei diversi umani che Kratos incontra nel corso dei vari giochi, alcuni dei quali non troppo distanti dal protagonista in termini di centimetri. Con l'arrivo dell'ultimo capitolo della serie (di cui potete leggere la nostra recensione di God of War per PS4), Santa Monica Studios ha puntato a rendere il personaggio quanto più realistico possibile. Durante una discussione sul making of di God of War, gli sviluppatori hanno messo a confronto i modelli poligonali del "vecchio" e del "nuovo" Kratos, con quest'ultimo che risulta più basso rispetto alla controparte più giovane. Il Kratos visto nel terzo capitolo della serie raggiunge un'altezza di 2,34 metri, laddove il protagonista dell'ultimo episodio si ferma poco sotto ai 2 metri, godendo però di un corpo più realistico e proporzionato. In poche parole, comunque, il nostro semidio preferito resta sempre un temibile colosso che è meglio non far arrabbiare.

In attesa di scoprire quando il prossimo episodio farà il suo debutto su PlayStation 5, andiamo a scoprire quali sono i giochi più belli di God of War relativi alla serie classica.