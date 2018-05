God of War: altra impresa di Khan, batte il boss più forte senza subire danni al livello 1

La settimana scorsa vi parlammo di Faraaz Khan, noto challenge hunter che è stato in grado di completare God of War alla massima difficoltà con Kratos di Livello 1. Khan però non si è accontentato e, come vi anticipammo, è subito andato alla ricerca di una nuova sfida.

In questi giorni, infatti, è riuscito a portare a termine un'altra impresa. Prima di spiegarvi di cosa si tratta, vi avvertiamo che d'ora in avanti troverete spoiler decisamente grossi su attività secondarie di God of War accessibili nelle fasi avanzati dell'avventura. Se non volete anticipazioni, questo è il momento giusto per smettere di leggere.

Nel gioco esistono 8 cripte speciali che contengono altrettante Valchirie. Sconfiggendole, i giocatori possono ottenere degli elmi che, se inseriti sul trono del Concilio delle Valchirie, permettono di evocare la Regina delle Valchirie, Sigrun. Si tratta del boss più potente del gioco, impegnativo anche ai livelli di difficoltà più bassi. Ebbene, Khan è riuscito a sconfiggerla con Kratos di livello 1, al massimo livello di difficoltà (Il Vero God of War), senza usare la Furia di Sparta e senza subire neppure un colpo. L'impresa è stata immortalata nel video che potete ammirare in apertura di notizia.

Chiaramente, non è stato facile. Per riuscire a fare ciò sono serviti tanto allenamento e molti tentativi. Si tratta, in ogni caso, di un'impresa degna di nota, quasi impossibile per la maggior parte dei giocatori. Cosa ve ne pare? Avete sconfitto Sigrun? Vi ricordiamo che God of War è disponibile esclusivamente su PlayStation 4. Il titolo di Santa Monica Studio si è rivelato un successo strepitoso, diventando l'esclusiva PS4 venduta più rapidamente di sempre con ben 3,1 milioni di copie in appena 3 giorni.