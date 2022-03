God of War: Amazon Prime Video in trattative con Sony per creare la serie TV

A maggio dello scorso anno, Sony precisava che non era ancora giunto il momento per una serie TV basata su God of War, ma sembra proprio che il Fantasma di Sparta tanto amato dai fan di PlayStation sia destinato a portare caos e distruzione anche sui piccoli schermi.

Stando al nuovo report di Deadline, Amazon Prime Video è già in trattative avanzate con Sony per ottenere il diritto di realizzare una serie televisiva targata God of War. Secondo quanto riferito, l'adattamento della serie sarà condotto dai creatori/produttori esecutivi di The Expanse, Mark Fergus e Hawk Ostby, insieme al produttore esecutivo/showrunner de La Ruota del Tempo, Rafe Judkins. Prenderanno parte della produzione anche Sony Pictures Television e PlayStation Productions, che naturalmente collaborano a tutte le serie TV basate sui giochi PlayStation.



Al momento non sembrano esserci ulteriori informazioni al riguardo, e né Amazon né Sony hanno attualmente commentato l'indiscrezione. Non ci rimane che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci sarà una conferma definitiva.

Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, aveva messo ben in chiaro come le IP PlayStation sarebbero state progressivamente adattate come serie TV e film. In questi ultimi anni, del resto, abbiamo già assistito all'annuncio della serie TV di The Last of Us (che non arriverà prima del 2023), del film di Ghost of Tsushima, e dell'esordio nelle sale cinematografiche di Uncharted, tanto per citare alcuni dei progetti più grandi in casa Sony.