God of War: si può andare ad Asgard oppure no?

Durante gli eventi dell'ultimo God of War, i giocatori possono spostarsi tra i diversi regni che compongono l’universo della mitologia norrena sfruttando il marchingegno del Bifrost, il quale si trova al centro del grande Lago dei Nove presidiato dal Serpente del Mondo.

Tra i tanti regni che possono essere raggiunti ed esplorati utilizzando questo sistema, escludendo ovviamente l'iniziale Midgard, figurano i seguenti: Alfheim, Helheim, Jotunheim, Muspelheim, Niflheim. Gli ultimi due sono segreti e dedicati ad attività endgame: se volete scoprire come raggiungerli consultate la nostra guida per sbloccare tutti i regni di God of War.

Come avrete notato, nella lista c’è un grande assente: Asgard. Come spiegato durante la storia principale del gioco, infatti, il regno che funge da dimora degli dei norreni è stato sigillato da Odino in persona per impedire l’accesso a chiunque. Di conseguenza, purtroppo, i giocatori non possono visitare Asgard in nessun modo, poiché non esistono trucchi, segreti o contenuti scaricabili aggiuntivi che rendano disponibile questo affascinante luogo.

Vi sono comunque buone notizie per tutti gli amanti della serie e della mitologia norrena: si potrà raggiungere Asgard durante gli eventi di God of War Ragnarok, il nuovo capitolo della serie la cui uscita è prevista per il 2022 su PS5 e PS4. Tornando invece all'avventura del 2018, sapete perché Baldur cerca Kratos in God of War?