God of War: annunciata una nuova action figure da 290€ dedicata a Kratos e Atreus

I ragazzi dihanno annunciato l'arrivo di una nuova action figure dedicata a, prossimo capitolo della serie action diin arrivo su PlayStation 4 nei primi mesi del 2018.

La statuina arriverà in edizione limitata (per la precisione, in soli 750 pezzi), e sarà messa in commercio al prezzo di 349 dollari (291 euro) in un periodo compreso tra marzo e maggio 2018. I pre-order sono già disponibili a questo indirizzo.

Realizzata in Polystone, l'action figure è alta circa 38cm e larga 27cm, e vede naturalmente protagonisti Kratos e suo figlio Atreus. In calce potete dare uno sguardo alle prime immagini diffuse da Sideshow Colelctibles. Tenete a mente che si tratta ancora di un prototipo, e che quindi potrebbero essere apportate delle modifiche al prodotto finale.

God of War è atteso in esclusiva su PlayStation 4 nei primi mesi del 2018. La valutazione dell'ESRB ha recentemente svelato nuovi dettagli sulla nuova avventura di Kratos.