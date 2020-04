God of War: annunciato uno splendido busto di Kratos in edizione limitata

Nonostante siano ormai trascorsi anni dal debutto di God of War in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, Sony e Santa Monica continuano a proporre oggetti da collezione per tutti i fan del gioco.

Il pezzo di cui vi parleremo oggi non è prodotto da un'azienda qualsiasi ma da Gaming Heads, la quale si è già occupata di tantissimi prodotti a tema videoludico tra i quali non possiamo non citare le splendide statue di Raziel di Legacy of Kain e del Big Daddy di Bioshock oltre alla statua di Kratos sul trono di Ares dal primissimo capitolo della serie. Questa volta a fare da protagonista è Kratos, il Dio della Guerra, al quale è stato dedicato un magnifico busto dalle notevoli dimensioni. Parliamo infatti di un oggetto alto 66 centimetri, largo 48 centimetri e profondo 38 centimetri. Sul sito ufficiale del produttore non vi sono informazioni sul perso del prodotto, ma siamo sicuri che con delle dimensioni del genere si tratti di un oggetto dal peso moderatamente alto.

Stando a quanto dichiarato da Gaming Head, verranno prodotte solo ed esclusivamente 500 pezzi di questo busto ed è ora possibile prenotare la propria unità al prezzo di 800 dollari. Non sono presenti dettagli sulla possibile data d'uscita ma è probabile si tratti di un pezzo da collezione in arrivo il prossimo anno.

A proposito del titolo Santa Monica, sapevate che proprio oggi God of War festeggia il suo secondo anniversario?