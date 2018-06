God of War: annunciato ufficialmente l'arrivo del New Game Plus

Come vi avevamo raccontato alcune settimane fa, Cory Barlog e Santa Monica Studios hanno rivelato di aver tagliato una feature come il New Game Plus tra i contenuti di God of War a causa della mancanza di tempo. Ebbene, le cose stanno per cambiare, come confermato da Shawn Layden durante la conferenza Sony all'E3 2018.

Il presidente di Sony Interactive Entertainment America ha annunciato ufficialmente che l'action-adventure di Santa Monica si arricchirà presto della modalità New Game Plus. Gli sviluppatori hanno quindi avuto modo di lavorare post-lancio su una modalità a lungo richiesta dai fan di Kratos. Rimaniamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla questione.

God of War è disponibile ora in esclusiva su PlayStation 4. Rimanete sulle nostre pagine per le novità sull'E3 2018 di Sony.