God of War: anteprima e video anteprima online su Everyeye.it domani alle ore 16:00!

Domaniallescadrà finalmente l'embargo di God of War , e finalmente potremo scoprire tantissime nuove informazioni sulla nuova fatica di

All'ora fatidica vi aspettiamo tra le pagine di Everyeye.it, dove troverete una lunghissima anteprima a cura del nostro Francesco Fossetti che lo ha provato in anticipo nel corso di un preess tour europeo organizzato da Sony Interactive Entertainment. Assieme al pezzo, potrete gustarvi anche la Video Anteprima. Non finisce qui! Durante la giornata pubblicheremo anche un nuovo e lunghissimo video speciale della serie Spiegato Bene, con il quale vi forniremo una panoramica sulle novità introdotte da questo nuovo capitolo e su tutto quello che c'è da sapere su gameplay, trama e retroscena!

Si prospetta, quindi, una giornata epocale per tutti i fan dello spartano, che potranno scoprire tanti nuovi dettagli sul gioco in attesa della sua uscita, per la quale manca poco più di un mese. God of War verrà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 (con pieno supporto a PlayStation 4 Pro) il prossimo 20 aprile, ad oltre 5 anni di distanza dall'uscita dell'ultimo capitolo con protagonista Kratos, il prequel God of War: Ascension. Appuntamento a domani 19 marzo alle 16:00, non mancate!