God of War: l'app gratuita Mimir's Vision permette di visualizzare la mappa in AR

Il nuovo God of War sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire da domani, ma nel frattempo tutti gli utenti possono scaricare Mimir's Vision sui dispositivi iOS e Android. Si tratta di un'app gratuita che permette di visualizzare la mappa del gioco in realtà aumentata.

Utilizzando ARKit e ARCore, Mimir's Vision permette di visualizzare la mappa di God of War in realtà aumentata sia con i dispisitivi iOS che con i device Android. Tutto quello che dovete fare è scaricare l'applicazione, installarla e inquadrare con il vostro dispositivo una superficie piana all'interno della vostra abitazione. Una volta fatto, l'applicazione proietterà la mappa di God of War al di sopra del ripiano, permettendovi di interagire con i vari punti di interesse disponibili.

Per vedere l'applicazione all'opera potete dare un'occhiata al video riportato in cima alla notizia, in cui un utente ha inquadrato la superficie di un tavolo. Toccando lo schermo del dispositivo, inoltre, è possibile interagire con le varie porzioni della mappa, così da analizzare in dettaglio tutti i punti di interesse disponibili all'interno del mondo di gioco. L'applicazione può essere scaricata gratuitamente dall'App Store e dal Play Store. Cosa ne pensate?

Vi ricordiamo che God of War sarà disponibile su PS4 a partire da domani 20 aprile.