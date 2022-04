God of War arriva oggi su GeForce Now? Alcuni indizi da NVIDIA

Il giovedì è il giorno dedicato agli aggiornamenti del catalogo GeForce Now e una novità di oggi potrebbe essere il debutto di God of War, almeno stando ad una serie di Tweet pubblicati da NVIDIA sul profilo ufficiale della piattaforma di gaming in streaming.

NVIDIA ha infatti pubblicato un'immagine con una sagoma misteriosa che in realtà è facilmente "sgamabile", si tratta ovviamente di Kratos, con uno sfondo tratto dalle ambientazioni di God of War del 2018, gioco che ha compiuto quattro anni proprio ieri. Altri Tweet ricordano che oggi ci sarà l'annuncio dei nuovi giochi settimanali di GeForce Now e alcuni messaggi farebbero intuire l'arrivo di interessanti novità. Che uno di queste sia proprio God of War?

Si tratterebbe di una svolta storica per Sony, che per la prima volta in assoluto proporrebbe un suo gioco first party in un servizio in abbonamento di terze parti. Non è escluso che l'accordo possa includere anche altri giochi PlayStation Studios, ma è anche possibile che i messaggi non alludano al debutto di God of War su GeForce Now ma vogliano solamente rendere omaggio al gioco nel giorno del quarto anniversario dell'uscita, anche se questa tesi non sembra convincere del tutto.

Ne sapremo di più oggi alle 15:00 quando NVIDIA annuncerà la nuova lineup settimanale di GeForce Now.