God of War sta per arrivare su PC: ecco quando parte il preload

Dopo aver affrontato le divinità nordiche su PlayStation nel 2018, Kratos è ora pronto a seminare caos e distruzione anche su PC. Sony Santa Monica ha specificato quando i giocatori potranno procedere con il preload della versione Steam di God of War.

Come potete osservare tramite il cinguettio riportato più in basso, il pre-caricamento di God of War sarà disponibile su Steam a partire da domani mercoledì 12 gennaio alle ore 17:00. Dovreste quindi avere il tempo necessario per prepararvi al meglio in vista della pubblicazione ufficiale, fissata per il 14 gennaio. Nell'attesa di poter provare con mano la versione PC dell'action-adventure diretto da Cory Barlog, un leak ha mostrato anticipatamente ben due ore di gameplay del porting di God of War realizzato da Santa Monica Studio.

Il titolo sarà in grado di girare in 4K a 60fps su PC, con supporto ai monitor ultrawide confermato dagli sviluppatori. Per garantire le massime prestazioni ed il corretto funzionamento del titolo, NVIDIA pubblicherà a breve i nuovi driver Game Ready, che verranno sfruttati anche dall'imminente Rainbow Six Extraction. Entrambi i titoli presenteranno il supporto alle tecnoglie NVIDIA DLSS (con cui sarà possibile ottenere migliori performance senza compromessi grafici) e Reflex (in grado di ridurre pressoché a zero l'input lag dei comandi).