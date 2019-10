God of War: in arrivo le agende ufficiali del gioco, anche in edizione limitata

Se siete tra i fan più sfegatati dell'ultimo God of War e magari avete bisogno di un'agenda per tenere sotto controllo tutti i vostri impegni nel corso del prossimo anno, allora potreste fare un pensierino sui nuovi esclusivi prodotti annunciati da Santa Monica Studio in collaborazione con Cook & Becker.

A partire da oggi è possibile iniziare a prenotare sul sito ufficiale di Cook & Becker una delle due diverse edizioni dell'agenda di God of War, una delle quali verrà prodotta in sole 1.500 unità e probabilmente non sarà disponibile ancora per molto.

Ecco di seguito i contenuti del prodotto in edizione limitata:

God of War Notebook - Collector's Edition:

Due agende da 192 pagine delle seguenti dimensioni: 13 x 21 centimetri

Due copertine rigide per le agende con bordi arrotondati

Ciascuna delle due agende contiene una sezione composta da 16 pagine con bozzetti e artwork ufficiali

Elastico, bottone per la chiusura e segnalibro

Tasca interna espandibile

Concept art da collezione dalle dimensioni di 30 x 22 centimetri

Include anche due graffette, due matite e degli adesivi

Tutto ciò può essere vostro a circa 75 euro (60 per il prodotto e 15 per le spese di spedizione). L'edizione standard ha invece un costo di circa 40 euro e non contiene molti dei gadget presenti invece nella collector's edition. Il prodotto verrà spedito il prossimo 30 gennaio 2020 a tutti coloro i quali sono riusciti ad accaparrarsene uno.

A proposito di oggetti ispirati al titolo Santa Monica, avete già dato un'occhiata alla carta di credito a tema God of War? Sulle nostre pagine trovate anche un articolo sul ruolo di Cory Balolg nello sviluppo di God of War.