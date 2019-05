God of War: in arrivo nuovi avatar per chi ha sbloccato il Trofeo Platino?

Diversi membri del forum videoludico di ResetEra riferiscono di aver ricevuto sulla casella email associata al proprio profilo PSN giapponese l'invito a scaricare degli avatar come premio per aver ottenuto il Trofeo di Platino in God of War su PS4.

In base a quanto asserito da chi afferma di aver ricevuto tale mail, questi avatar speciali dedicati al Dio della Guerra e alla sua ultima, memorabile avventura che ha fatto incetta di premi GOTY nel corso del 2018 dovrebbero assumere la forma di spille digitali commemorative da applicare come immagine pubblica sul proprio profilo PlayStation Network.

Se confermata, l'iniziativa di Sony andrebbe ad accompagnare la promozione che ha interessato in questi ultimi giorni tutti gli utenti PS4 attraverso la pubblicazione di 11 avatar gratuiti di God of War. Nell'immagine esplicativa condivisa sul forum di ResetEra, in effetti, possiamo notare la grande somiglianza tra il pacchetto gratuito di avatar dedicati a God of War e il nuovo set previsto per chi ha saputo platinare il capolavoro PS4 di SIE Santa Monica firmato da Cory Barlog.

Cosa ne pensate di questi avatar? Prima di lasciare a voi ogni commento ulteriore, vi ricordiamo che God of War ha da poco superato le dieci milioni di copie vendute, un traguardo incredibile che alimenta le speranze degli appassionati di Kratos per lo sviluppo di God of War 2 su PS5.